Маткапитал разрешили тратить на ипотеку в микрокредитных компаниях
Главное условие — организация должна полностью принадлежать региону страны
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала — теперь россияне смогут направлять его на погашение ипотеки от микрокредитных компаний (МКК), принадлежащих регионам страны. Об этом пишет ТАСС.
Закон, позволяющий региональным МКК выдавать ипотеку, вступил в силу в октябре 2025 года. Ключевое условие для таких организаций — 100% акций (долей) должны принадлежать субъекту РФ. При этом каждый регион может быть участником только одной микрокредитной компании.
Согласно постановлению, при покупке или строительстве жилья с помощью займов от региональных МКК маткапитал можно будет использовать так же, как и в случае с банками:
- на оплату первоначального взноса;
- на погашение основного долга;
- на погашение процентов по кредиту.
Документ также уточняет вид земельного участка, на котором разрешено строительство жилого дома за счет средств маткапитала. Изменения связаны с поправками в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, принятыми в июле 2025 года.
Ключевые изменения в требованиях к земельным участкам:
- формулировка «для ведения садоводства» заменена на «для ведения садоводства для собственных нужд»;
- при строительстве с привлечением строительной организации и использованием счетов эскроу к допустимым видам назначения участка, помимо индивидуального жилищного строительства, добавлены: ведение садоводства для собственных нужд и блокированная жилая застройка.
Напомним, с 2026 года студенческие семьи получают до 200 тыс. рублей за рождение ребенка. Об этом напомнила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
