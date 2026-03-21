Маткапитал разрешили тратить на ипотеку в микрокредитных компаниях

Главное условие — организация должна полностью принадлежать региону страны

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала — теперь россияне смогут направлять его на погашение ипотеки от микрокредитных компаний (МКК), принадлежащих регионам страны. Об этом пишет ТАСС.

Закон, позволяющий региональным МКК выдавать ипотеку, вступил в силу в октябре 2025 года. Ключевое условие для таких организаций — 100% акций (долей) должны принадлежать субъекту РФ. При этом каждый регион может быть участником только одной микрокредитной компании.

Согласно постановлению, при покупке или строительстве жилья с помощью займов от региональных МКК маткапитал можно будет использовать так же, как и в случае с банками:

на оплату первоначального взноса;

на погашение основного долга;

на погашение процентов по кредиту.

Документ также уточняет вид земельного участка, на котором разрешено строительство жилого дома за счет средств маткапитала. Изменения связаны с поправками в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, принятыми в июле 2025 года.

Ключевые изменения в требованиях к земельным участкам:

формулировка «для ведения садоводства» заменена на «для ведения садоводства для собственных нужд»;

при строительстве с привлечением строительной организации и использованием счетов эскроу к допустимым видам назначения участка, помимо индивидуального жилищного строительства, добавлены: ведение садоводства для собственных нужд и блокированная жилая застройка.

Напомним, с 2026 года студенческие семьи получают до 200 тыс. рублей за рождение ребенка. Об этом напомнила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Рената Валеева