Итоги дня: МСЗ в Казани, арест главы юрдепартамента «Татсоцбанка» и «дело Скрипалей»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 апреля.

Главной новостью дня стала встреча мэра Казани с жителями города по поводу строительства мусоросжигательного завода. На встрече он пытался доказать жителям безопасность такого способа избавления от отходов. На возмущения граждан по поводу близости предполагаемого завода к жилому району он ответил, что сам имеет четырех детей и одному из них готов купить участок и построить дом в одном из районов рядом с заводом. Кроме того, по его словам, замеры воздуха будут проводить ученые казанских институтов. Задать не озвученные ранее вопросы он предложил 14 апреля на встрече с инвестором.

Еще одной важной новостью Татарстана стало задержание начальника правового управления «Татсоцбанка» Артема Ильдеяркина. Его подозревают в заказе поджога автомобиля гендиректора ООО «Галерея вин». На суде следователь МВД Татарстана сообщил, что в поджоге участвовали трое исполнителей, за что им заплатили 20 тыс. рублей. Суд отправил его под стражу на 14 суток.

Не утихают страсти вокруг сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Так, сегодня собственники помещений попросили не сносить уцелевшую часть здания. По их мнению, нижние этажи здания можно продолжать использовать. Ну а в Казани на фоне проверок после кемеровского пожара прошла очередная эвакуация, теперь — в ТЦ «Южный». В то же время в здании обувной фабрики «Спартак» на улице Спартаковской произошло задымление.

Подготовка к чемпионату мира по футболу также не проходит без происшествий. FIFA заметила, что на стадионе «Самара Арена» к ЧМ-2018 «забыли» построить крышу над VIP-трибуной. Таким образом строители решили сократить время работ, думая, что «пропажи» никто не заметит. «Лужники» же решили обезопасить на период ЧМ-2018 года — стадион застрахуют почти на 37 миллиардов рублей.

Заканчивает сегодняшний обзор хорошая новость о выздоровлении дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Юлии. Она сообщила, что пришла в сознание неделю назад и с каждым днем чувствует себя все лучше, но попросила проявить уважение к личной жизни ее семьи.