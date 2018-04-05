«Лужники» на период ЧМ-2018 года застрахуют почти на 37 миллиардов рублей

Движимое и недвижимое имущество «Лужников» застрахуют на 36,7 млрд рублей. Это следует из документов, размещенных на портале госзакупок. В «Лужниках» пройдут матчи открытия, один из полуфиналов и финал ЧМ-2018.

Договор заключается с покрытием «все риски», что включает пожар, удар молнии, взрыв, смерч, просадку грунта, вандализм, теракты и прочее, указано в техническом задании. Под страхование попадают даже повреждения окон и витрин «в результате боя по любой причине», сообщают «Ведомости».

Напомним, футболистов и зрителей ЧМ-2018 в Казани застрахуют на сумму до $80 млн.