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Соцсети: в казанском ТЦ «Южный» прошла эвакуация

13:02, 05.04.2018
Соцсети: в казанском ТЦ «Южный» прошла эвакуация
Фото: скриншот

В ТЦ «Южный» в Казани сегодня проходила эвакуация. По сообщениям из социальных сетей, примерно в 10.45 прозвучала пожарная тревога. Однако посетители не торопились выходить: персоналу пришлось «выгонять» покупателей из «Ашана», говорят очевидцы.

Отмечается, что посетителей в торговом центре в момент эвакуации было немного.





Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший 64 жизни. После этой трагедии по всем торговым центрам страны проходят проверки и учебные эвакуации. Несмотря на это, вчера в московском торговом центре произошло возгорание, в результате которого погиб один человек.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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