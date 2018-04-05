Встреча с инвестором мусоросжигательного завода пройдет 14 апреля

Встреча с инвестором мусоросжигательного завода — представителями компании «РТ-Инвест» — пройдет 14 апреля. Об этом сообщил мэр Казани сегодня на встрече с жителями «Салават купере» и других районов.

Он пояснил, что у него самого есть вопросы по поводу строительства, и предложил активной группе собрать 20 наиболее важных вопросов для встречи.

Сегодня при обсуждении вопросов по строительству МСЗ градоначальник даже согласился поселить около завода одного из своих детей. Он отметил, что все замеры воздуха будут проводить ученые казанских институтов.