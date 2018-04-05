Начальника правового управления «Татсоцбанка» отправили в СИЗО на 14 суток

Вахитовский районный суд отправил начальника правового управления «Татсоцбанка» Артема Ильдеяркина в СИЗО на 14 суток, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Следователь МВД Татарстана сообщил суду, что, по версии следствия, Ильдеяркин заказал поджог машины гендиректора ООО «Галерея вин». В поджоге участвовали трое исполнителей, в том числе некий Рузель Гиниятуллин, за что им заплатили 20 тыс. рублей. Следователь добавил, что подозреваемый уже пытался оказывать давление на других участников процесса.

Напомним, Ильдеяркина сотрудники полиции задержали вчера в офисе «Татсоцбанка». Однако в самом банке заявили, что не располагают информацией об этом.