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Источник: в «Татсоцбанке» задержали менеджера по подозрению в организации поджога авто

13:45, 05.04.2018 1
Источник: в «Татсоцбанке» задержали менеджера по подозрению в организации поджога авто
Фото: Реальное время/Роман Хасаев

Накануне в Казани в офисе «Татсоцбанка» сотрудники полиции провели задержание начальника юридического департамента банка Артема Ильдеяркина. По данным источников «Реального времени», его подозревают в причастности к январскому поджогу автомобиля владельца ООО «Галерея вин».

Дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества) было возбуждено в УВД Казани после того, как 19 января сгорела иномарка Якова Цейнштейна, владельца «Галереи вин», и было установлено, что это поджог.

Предполагаемых исполнителей этой акции установили, и они, как утверждает собеседник «Реального времени», дали показания против нерядового сотрудника банка, с которым у Цейнштейна был затяжной денежный конфликт.

ПроисшествияЭкономикаБанкиБизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Банкстер завёлся, а?
    Надеюсь господа Колесовы не причём?
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