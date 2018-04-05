На стадионе «Самара Арена» к ЧМ-2018 забыли построить крышу над VIP-трибуной

На стадионе в Самаре к ЧМ-2018 не построили крышу над VIP-трибуной, сообщает telegram-канал «Мутко против». Отмечается, что трибуны предназначены для особых гостей — президентов и глав правительств.

Проверка FIFA выявила, что над одной из трибун «Самара Арены» должен быть навес, но его нет. Таким образом строители решили сократить время работ, думая, что «пропажи» никто не заметит.

Также отмечается, что первый матч на стадионе должен пройти 28 апреля. Однако на площадке до сих пор нет газона.

Ранее сообщалось, что стадион в Самаре, реконструируемый к чемпионату мира по футболу, должны ввести к 25 апреля.