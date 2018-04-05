Ученые КФУ, КНИТУ-КХТИ и ИОФХ им. А.Е. Арбузова проведут замеры воздуха перед строительством МСЗ

Мэр Казани на встрече с противниками строительства мусоросжигательного завода заявил, что ученые будут проводить замеры воздуха перед его строительством.

Проводить замеры будут ученые из КФУ, КНИТУ-КХТИ и ИОФХ им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН. Для сравнения также будут взяты пробы в городах, где есть мусоросжигательные заводы, и в городах с полигонами.

Кроме того, мэр согласился построить дом одному из своих детей в радиусе 5 км от мусоросжигательного завода. Об этом он сказал после вопросов граждан по поводу близости предполагаемого завода к жилому району.