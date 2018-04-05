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Ученые КФУ, КНИТУ-КХТИ и ИОФХ им. А.Е. Арбузова проведут замеры воздуха перед строительством МСЗ

16:19, 05.04.2018 1

Мэр Казани на встрече с противниками строительства мусоросжигательного завода заявил, что ученые будут проводить замеры воздуха перед его строительством.

Проводить замеры будут ученые из КФУ, КНИТУ-КХТИ и ИОФХ им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН. Для сравнения также будут взяты пробы в городах, где есть мусоросжигательные заводы, и в городах с полигонами.

Кроме того, мэр согласился построить дом одному из своих детей в радиусе 5 км от мусоросжигательного завода. Об этом он сказал после вопросов граждан по поводу близости предполагаемого завода к жилому району.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    что-то сразу и ученые появились - а то все про деньги про землю болтали - а ученые есть, но не допущены в прессу с своими знаниями... все чиновники сказки рассказывают про горение и прелести мусора...
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