МВД просит арестовать начальника правового управления «Татсоцбанка» по делу о поджоге автомобиля

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Вахитовском районном суде стартовал процесс по избранию меры пресечения начальнику юридического департамента «Татсоцбанка» Артему Ильдеяркину. Следователь ходатайствовал о заключении его под стражу на 14 дней.

Следователь МВД Татарстана сообщил суду, что, по версии следствия, Ильдеяркин заказал поджог машины гендиректора ООО «Галерея вин». В поджоге участвовали трое исполнителей, за что им заплатили 20 тыс. рублей. Следователь добавил, что подозреваемый уже пытался оказывать давление на других участников процесса.

На данный момент Ильдеяркину дали возможность ознакомиться с ходатайством следователя, сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.