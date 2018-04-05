МВД просит арестовать начальника правового управления «Татсоцбанка» по делу о поджоге автомобиля
В Вахитовском районном суде стартовал процесс по избранию меры пресечения начальнику юридического департамента «Татсоцбанка» Артему Ильдеяркину. Следователь ходатайствовал о заключении его под стражу на 14 дней.
Следователь МВД Татарстана сообщил суду, что, по версии следствия, Ильдеяркин заказал поджог машины гендиректора ООО «Галерея вин». В поджоге участвовали трое исполнителей, за что им заплатили 20 тыс. рублей. Следователь добавил, что подозреваемый уже пытался оказывать давление на других участников процесса.
На данный момент Ильдеяркину дали возможность ознакомиться с ходатайством следователя, сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.Происшествия Татарстан
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