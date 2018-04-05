Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль

Скотленд-Ярд опубликовал заявление дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. Она сообщила, что пришла в сознание неделю назад и с каждым днем чувствует себя все лучше.

«Уверена, что все вы понимаете, что этот инцидент несколько выбивает из колеи, и я надеюсь на ваше уважение к моей личной жизни и моей семьи во время моего восстановления», — цитируют заявление «Ведомости».

Скрипаль поблагодарила персонал госпиталя в Солсбери за заботу и профессионализм.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Власти Великобритании утверждают, что это сделали спецслужбы России. В результате действия нервно-паралитического вещества оба пострадавших впали в кому. СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.