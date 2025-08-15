Стремление к миру: что известно о первой за шесть лет встрече Владимира Путина и Дональда Трампа

По данным Кремля, встреча в общей сложности может продлиться 6—7 часов

Это первая встреча за шесть лет

Первая за шесть лет личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Начало мероприятия запланировано на 22:00 по московскому времени (11:00 по местному).

Подготовка к саммиту заняла всего неделю, став беспрецедентно короткой. О ней стало известно после встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом 9 августа.

Российский президент ранее провел телефонные консультации с руководством ряда стран, включая Китай, Бразилию, Беларусь, Армению, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, и лидерами ряда других стран, информировав их о ходе подготовки к переговорам.

Лозунгом саммита президентов США и России станет Pursuing peace («Стремление к миру»), эта фраза написана на баннере на экране, где будет транслироваться пресс-конференция. Переговоры начнутся с личной беседы двух лидеров в присутствии лишь переводчиков, после чего к обсуждению подключатся представители обеих сторон — по пять человек с каждой стороны.

Российскую делегацию возглавят заместитель главы администрации президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американская сторона представлена вице-президентом Дж. Д. Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и специальным представителем Стивеном Уиткоффом.

Позже Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа будет проходить в формате «три на три», к Трампу присоединятся Рубио и Уиткофф.

По данным Кремля, встреча в общей сложности может продлиться 6—7 часов. Итоги переговоров станут известны после совместной пресс-конференции обоих лидеров. Планируется, что мероприятие продлится всю ночь и завершится утром следующего дня по московскому времени.

Трамп хотел встречи с Путиным еще до вступления в должность президента США на второй срок

За первый президентский срок Дональда Трампа в 2017—2021 годах он шесть раз встречался с Владимиром Путиным. Кроме того, лидеры стран, по данным официального сайта Кремля, 24 раза поговорили по телефону — 18 раз в период первого президентского срока и шесть раз в 2025-м.

Еще до вступления в должность президента США на второй срок Трамп неоднократно говорил о желании встретиться с Путиным.

— И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше... Но сначала нужно вступить в должность, — говорил он в начале января 2025-го.

В марте снова заявил, что «я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить». При этом сам заявил, что не исключает обсуждения с Путиным идеи перемирия на Украине.



Эксперты уверены, это «символическая встреча»

Московская биржа продемонстрировала рост на фоне новостей о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Эксперт Валерий Абрамов считает, что встреча имеет символическое значение, подчеркивая усиление взаимодействия России с Китаем и формирование альтернативной системы глобального управления, усиление работы которой было положено на саммите БРИКС в Казани.

Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining, подчеркнул важность результата переговоров для динамики курса рубля. Согласно его прогнозам, позитивный исход приведет к укреплению рубля до уровня 78,5—79 рублей за доллар, а нейтральный сценарий сохранит курс в диапазоне 80—89 рублей.

Виктор Шахурин, операционный директор компании «АВИ Кэпитал», выделил три сценария развития событий. Оптимистичный вариант предполагает укрепление до 77—83 рублей за доллар при снижении напряженности и восстановлении диалога. Наиболее вероятным назвал нейтральный сценарий с сохранением курса в диапазоне 80—89 рублей. Негативное развитие событий может привести к ослаблению рубля до 100—110 за доллар при введении новых санкций.

Ирек Галямов, директор центра развития бизнес-планов, указал на способность российской экономики справляться с санкциями, отметив, что санкции оказывают большее негативное влияние на их инициаторов. Он выразил надежду, что возможное соглашение между Россией и США положительно скажется на мировой экономике и снизит напряженность.

Наталья Жирнова, Дмитрий Зайцев, Дарья Пинегина