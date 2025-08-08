Си Цзиньпин и Путин обсудили украинский кризис и контакты Москвы с Вашингтоном

Лидер КНР заявил, что простых решений сложных вопросов не существует

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

В ходе беседы китайский лидер отметил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Говоря об украинском кризисе, Си Цзиньпин заявил, что простых решений сложных вопросов не существует и Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.

Телеканал уточнил, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Напомним, что в пятницу Владимир Путин также провел телефонные разговоры с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которых проинформировал их об итогах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Лидеры Казахстана и Узбекистана выразили благодарность за информацию и приветствовали шаги, направленные на поиск путей разрешения конфликта на Украине.

В среду Владимир Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Сообщается, что через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, а также обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.

Рената Валеева