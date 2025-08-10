Путин обсудил ситуацию на Украине и экономическое сотрудничество с лидером Киргизии
Несколькими часами ранее Владимир Путин созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе обсуждения Путин проинформировал киргизского лидера о результатах прошедшей встречи со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом и планах относительно будущей встречи с Дональдом Трампом на Аляске.
Жапаров отметил положительную динамику российско-американского диалога и значимость предпринятых шагов по политико-дипломатическому решению украинского кризиса.
Помимо внешней политики, собеседники затронули актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества и координации действий в рамках интеграции, включая организацию ОДКБ, председательство в которой в текущем году занимает Киргизия.
