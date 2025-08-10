Новости общества

19:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин обсудил ситуацию на Украине и экономическое сотрудничество с лидером Киргизии

19:03, 10.08.2025

Несколькими часами ранее Владимир Путин созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Путин обсудил ситуацию на Украине и экономическое сотрудничество с лидером Киргизии
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе обсуждения Путин проинформировал киргизского лидера о результатах прошедшей встречи со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом и планах относительно будущей встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

Жапаров отметил положительную динамику российско-американского диалога и значимость предпринятых шагов по политико-дипломатическому решению украинского кризиса.

Помимо внешней политики, собеседники затронули актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества и координации действий в рамках интеграции, включая организацию ОДКБ, председательство в которой в текущем году занимает Киргизия.

Несколькими часами ранее Владимир Путин созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также