Как Казань повлияла на предстоящие переговоры Путина и Трампа

Эксперты «Реального времени» рассказали, чего стоит ожидать экономике от встречи Путина и Трампа

Фото: Реальное время

Московская биржа демонстрирует рост индексов на фоне новостей о предстоящей встрече Путина и Трампа. Эксперты прогнозируют, что при позитивном исходе переговоров курс рубля может укрепиться до 78,5—79 рублей за доллар. При нейтральном сценарии курс останется в диапазоне 80—89 рублей. Однако во всей этой истории не обошлось без «казанского следа». Подробнее в материале «Реального времени».

Мосбиржа показывает положительную динамику на фоне новостей о встрече Путина и Трампа

Московская биржа демонстрирует положительную динамику в ходе основной торговой сессии. По состоянию на 12.34 мск индекс Мосбиржи показал рост на 0,63% к закрытию, достигнув 2 996,2 пункта. В целом рынок акций на старте торгов в пятницу умеренно растет в ожидании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.

Начало переговоров запланировано на 22.00 мск 15 августа. Программа встречи предусматривает переговоры в формате один на один, рабочий завтрак с участием делегаций и совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Состав американской делегации будет объявлен официальными властями США.

Как Казань помогла усилить позиции России на международной арене в свете переговоров

Главный научный сотрудник Финансового университета, доктор экономических наук Валерий Абрамов в разговоре с «Реальным временем» уточнил, что влияние предстоящей встречи на курсы валют сильно преувеличено. По его словам, значение события заключается в том, что президент США Дональд Трамп решил встретиться с российским лидером ради решения вопросов, касающихся американской правящей элиты. А опасения относительно возможных новых санкций вызваны заявлениями прессы, согласно которым Россию ожидают еще более жесткие меры, если она откажется принять условия, выдвинутые Трампом.

Однако эксперт утверждает, что потенциал введения санкций практически исчерпан, поскольку уже были объявлены рестрикции против российских энергоносителей и введен запрет на импорт товаров из Индии и Китая.

По его мнению, обсуждение украинского вопроса на переговорах займет лишь небольшую часть повестки дня, тогда как остальные темы обсуждения касаются общих геополитических проблем. Администрация Трампа осознает необходимость подтвердить намерения по реализации ранее заявленных позиций на двусторонней встрече лидеров двух государств. Что касается ожидаемых последствий встречи для экономики, то серьезных колебаний курсов валют ожидать не стоит ввиду стабильности текущей экономической ситуации. По словам Абрамова, угрозы ввести новые санкции являются частью переговорной стратегии Трампа и вряд ли воплотятся в жизнь.

— Важный момент, что означает эта ситуация, например, с точки зрения угроз, рисков для монополярного мира во главе с США. Ну, прежде всего, это значит, что усиливается взаимодействие с Китаем, который является крупным геополитическим противником Соединенных Штатов. Поэтому значит это укрепление связей, которое уже произошло, между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, это серьезная угроза. Второй момент — это возрастающая роль России в формировании альтернативной системы в формате БРИКС, саммит которого в прошлом году прошел в Казани. Совершенно четко видно, что Россия формирует альтернативную систему глобального управления, — заявил Абрамов в разговоре с «Реальным временем».

В случае позитивного итога переговоров — рубль укрепится

Генеральный директор GIS Mining Василий Гиря прокомментировал факторы, влияющие на российскую валюту в ближайшей перспективе. По его словам, итоги переговоров станут ключевыми факторами для курса рубля.

— Рынок уже частично учел этот фактор в текущих ценах, однако реакция на реальные результаты может сильно варьироваться в зависимости от конкретных формулировок и детализации итогов встречи, — заявил Гиря.

Другие события, считает Гиря, способные оказать воздействие на курс национальной валюты, включают выход макроэкономических данных по США и комментарии администрации Белого дома в адрес Федеральной резервной системы. Внутренними драйверами останутся сигналы Центробанка России о возможностях изменений в денежно-кредитной политике, включая публикуемый каждую среду инфляционный отчет.

— Несмотря на сохраняющееся внешнее давление и наличие геополитических рисков, курс доллара пока удерживается ниже отметки 80 рублей. В краткосрочной перспективе этот уровень остается ключевой поддержкой, а сама область 80—81 рубль — ближайшим потенциальным диапазоном колебаний при нейтральном новостном фоне. Если же итоги переговоров окажутся позитивными для рынков, рубль сможет укрепиться, а доллар отправится в сторону 78,5—79 рублей. В случае усиления геополитической напряженности возможен возврат котировок к диапазону 81—82 рублей за доллар, — отметил эксперт.



Ожидать доллар по 100 при позитивных или даже нейтральных новостях не приходится

Операционный директор компании «АВИ Кэпитал» Виктор Шахурин уверен, что существует три основных варианта развития событий. Позитивный сценарий предполагает укрепление рубля до уровня 77—83 рублей за доллар при условии заметной деэскалации напряженности и восстановления диалога по ключевым вопросам. Для реализации этого сценария необходимы смягчение санкционного давления, продление контрактов на поставку энергоресурсов и восстановление каналов внешней торговли.

— Девальвация до 100 руб./$ — это не базовый сценарий, а реакция на серьезный геополитический или санкционный шок. Ожидать доллар по 100 при позитивных или даже нейтральных новостях не приходится — этот уровень закладывается в рынок только при резких эскалациях и вводе жестких новых санкций. В обычной ситуации скорее продолжится умеренное ослабление или стабилизация. Рубль остается чувствительным к геополитике, но его устойчивость поддерживается фундаментальными факторами: высоким профицитом платежного баланса, контролем за движением капитала и внутренними валютными ограничениями.

Наиболее вероятным эксперт считает нейтральный сценарий, при котором курс рубля останется в диапазоне 80—89 рублей за доллар. В этом случае рынок будет двигаться по инерции, реагируя на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, сезонные колебания экспортной выручки и баланс между обязательной продажей валютной выручки и спросом на валюту со стороны импортеров.

Негативный сценарий предусматривает возможность резкого ослабления рубля до 100—110 рублей за доллар при введении новых жестких санкций. Основными факторами риска могут стать вторичные санкции против системно значимых банков, ограничения на экспорт энергоресурсов и ужесточение экспортного контроля.

По оценке Шахурина, наиболее вероятным остается нейтральный сценарий. К сентябрю 2025 года курс рубля, скорее всего, сохранится в диапазоне 82—88 рублей за доллар. При этом эксперт отмечает, что девальвация до 100 рублей за доллар не является базовым сценарием и возможна только при серьезном геополитическом или санкционном шоке.

Устойчивость рубля, по мнению аналитика, поддерживается фундаментальными факторами: высоким профицитом платежного баланса, контролем за движением капитала и внутренними валютными ограничениями.

У России есть своя уникальная траектория развития

Директор центра развития бизнес-планов Ирек Галямов отметил, что российская экономика справилась с санкционным давлением и сохранила стабильность вопреки ожиданиям западных экспертов. По его словам, санкции наносят больший ущерб самим инициаторам ограничений, чем российской стороне. Вместе с тем собеседник высказал мнение, что возможные договоренности между сторонами могут благоприятно сказаться на мировых рынках, способствуя снижению напряженности и стимулируя экономический рост. Особенное внимание он уделяет взаимодействию России и США в рамках торговых соглашений, комментируя, что любые договоренности между Москвой и Вашингтоном принесут положительный эффект обоим государствам.

— Основное соперничество разворачивается не столько между Россией и США, сколько между Китаем и США за контроль над глобальной резервной валютой. У России есть своя уникальная траектория развития, которая позволяет сохранять независимость и двигаться собственным путем, — отметил Галямов, отвечая на вопрос «Реального времени».

Рассуждая о реакции российского фондового рынка на вероятные договоренности, аналитик предположил, что негативные колебания в акциях крупных российских компаний (так называемых голубых фишек), вероятно, будут временными и вскоре будут компенсированы ростом.

