В новогоднюю ночь общественный транспорт в Казани будет работать до 2 часов ночи

Вагоны метро будут курсировать до полуночи

Фото: Динар Фатыхов

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Казани будет работать до 02:00. Вагоны метро будут курсировать до полуночи, сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

До 02:00 будет продлена работа автобусов №1, 6, 10, 10а, 15, 18, 22, 29, 30, 31, 33, 35а, 36, 45, 46, 47, 54, 55, 62, 89, 90, 91. Кроме того, изменения коснутся трамваев №5, 5а и троллейбусов №1, 3, 6, 8.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

1—6 января с 14.00 до 15.30 по маршруту №5 будет курсировать волшебный трамвай Деда Мороза. В нем казанцев ждут новогодние персонажи, розыгрыш и волшебная шляпа, читающая мысли, сообщили в мэрии.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме правительства республики поставил задачу максимально обезопасить жителей в новогодние праздники. Особую озабоченность вызывают риски пожаров и травм от пиротехники.

Галия Гарифуллина