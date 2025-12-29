Экс‑президент Киргизии Атамбаев лишен звания «Герой Кыргызстана» и других госнаград

В июне 2026 года экс‑президента заочно приговорили к 11,5 года заключения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о лишении экс‑главы государства Алмазбека Атамбаева всех государственных наград. Об этом сообщает AKIpress.

Он лишается высшей степени отличия — звания «Герой Кыргызстана», а также ордена «Манас» II степени, ордена «Данакер» и медали «Данк». Службе судебных исполнителей при Генпрокуратуре поручено изъять награды для последующей передачи в фонд государственных наград. Указ вступил в силу со дня подписания.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год. После завершения полномочий он официально не участвовал в активной политической жизни страны. Однако 8 августа 2019 года в его резиденции в селе Кой‑Таш Чуйской области прошла спецоперация, длившаяся почти сутки, в результате которой экс‑президент был задержан. Ему предъявили обвинения по ряду уголовных дел: по некоторым из них Атамбаев был оправдан, по другим — приговорен к тюремному заключению. В общей сложности он провел в местах лишения свободы свыше трех лет, после чего был освобожден и незамедлительно покинул республику. По официальной версии, целью выезда стало прохождение лечения в Испании, где Атамбаев остается по сей день.

В июне 2026 года экс‑президента заочно приговорили к 11,5 года заключения. Суд признал его виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой‑Таш Чуйской области, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в организации массовых беспорядков 7–8 августа 2019 года в том же селе. Помимо тюремного срока, бывшему главе государства назначена конфискация имущества.

Вместе с Атамбаевым по этому уголовному делу проходили и другие бывшие высокопоставленные чиновники. В частности, экс‑глава президентской администрации Фарил Ниязов получил 7 лет и 8 месяцев лишения свободы, а экс‑депутат парламента Ирина Карамушкина — 7 лет и 6 месяцев.

Рената Валеева