В Набережных Челнах к 2026 году появится общежитие на 1082 места для студентов КФУ

Завершение всех работ изначально было намечено на декабрь 2027 года

Фото: Артем Дергунов

В Набережных Челнах ведется подготовка к строительству нового общежития для студентов Набережночелнинского института КФУ. Объект будет сдан в конце 2026 года. Об этом сообщил глава города Наиль Магдеев на еженедельном совещании в мэрии. Объект рассчитан на 1082 места и обойдется в 1,45 млрд рублей.

Напомним, подготовительные работы и первый этап строительства были запланированы на 2025 год, а монтаж внутренних инженерных систем — на 2026 год. Завершение всех работ изначально было намечено на декабрь 2027 года. Новое общежитие будет состоять из двух корпусов и расположится рядом с учебно-научным комплексом НЧИ КФУ на проспекте Мира, формируя единый институтский кампус. Эскизы будущего общежития уже опубликованы на официальном сайте вуза.

Решение о строительстве принято в связи с растущей потребностью в жилье для студентов, в том числе иностранных граждан и иногородних учащихся. Ранее КФУ показал эскизы будущего здания.

Рената Валеева