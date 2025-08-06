В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков подчеркнул, что Путин владеет всей необходимой информацией по обсуждаемым вопросам

В Кремле прошла встреча президента Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, на которой основное внимание было уделено украинскому кризису. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждались также перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.

Ушаков уточнил: «Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис». Он добавил, что Путин передал США сигналы по этому вопросу и получил аналогичные от президента Дональда Трампа через Уиткоффа. По словам помощника президента, разговор был «полезным и конструктивным».

Ушаков подчеркнул, что Путин владеет всей необходимой информацией по обсуждаемым вопросам. Однако он отметил: «Трампу еще о результатах этой встречи не доложено», поэтому подробные комментарии будут возможны позже.

Переговоры длились более трех часов и проходили в присутствии Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Уиткофф прибыл в Москву в среду рано утром — это его пятый визит в Россию в 2025 году. Перед встречей он посетил парк Зарядье вместе с Дмитриевым.

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс отказалась комментировать детали поездки, отметив, что ведомство не знает, какие действия предпримет Трамп после визита. Она добавила, что президент продолжает надеяться на дипломатическое решение конфликта на Украине.

Анастасия Фартыгина