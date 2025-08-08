Путин и Лукашенко обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине

Лукашенко поблагодарил Путина за информацию и высоко оценил усилия России по мирному урегулированию конфликта на Украине

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого обсудили текущие российско-американские контакты, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин рассказал о результатах своей беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа.

Лукашенко поблагодарил Путина за информацию и высоко оценил усилия России по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные во время его недавнего визита в Россию.

Напомним, что сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок.



Анастасия Фартыгина