Путин и Мирзиеев обсудили украинский кризис и сотрудничество между Россией и Узбекистаном

Лидер РФ поделился с Мирзиеевым оценками своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин поделился с Мирзиеевым оценками своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоялась 6 августа в Кремле. Он поблагодарил за предоставленную информацию и выразил поддержку усилиям, направленным на поиск политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, уделяя особое внимание торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферам. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.

Последний раз Мирзиеев посещал Россию на 9 Мая. Тогда он встретился с российскими лидерами и обсудил сотрудничество между странами.

Рената Валеева