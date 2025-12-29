Минобороны сообщило о перехвате 89 беспилотников над регионами

Атака затронула восемь российских регионов

В течение ночи с 28 на 29 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 89 украинских БПЛА над территорией России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, основная часть атаки пришлась на период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Наибольшее число дронов было перехвачено над Брянской областью — 49 единиц. Также ПВО работали над Новгородской областью, где было уничтожено 18 БПЛА, и над Адыгеей — 11 беспилотников. Семь аппаратов были сбиты над Краснодарским краем. По одному БПЛА было перехвачено над акваторией Азовского моря, а также над Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

В Ростовской области, по сообщению губернатора Юрия Слюсаря, воздушная атака была отражена в четырех районах: в Ростове, Донецке, Тарасовском и Миллеровском. Глава региона уточнил, что все БПЛА были уничтожены или подавлены. Предварительно, пострадавших среди населения нет.

В Краснодарском крае атака БПЛА привела к повреждениям гражданской инфраструктуры. Оперативный штаб региона сообщил, что в станице Кущевской в результате падения обломков были повреждены два частных дома и газовая труба. В одном из домов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают аварийные и специальные службы.

Рената Валеева