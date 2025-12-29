Fox News: возможен первый за пять лет телефонный разговор Путина и Зеленского

Накануне Зеленский в третий раз лично встретился с Трампом в резиденции Мар‑а‑Лаго во Флориде

Переговоры президентов США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского — могут стать катализатором первого за более чем пять лет телефонного разговора между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений. По оценке собеседника телеканала, организация прямых переговоров между лидерами Украины и России стала бы «дипломатической победой» для Трампа.

Последний телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся 26 июля 2020 года. Как сообщал Кремль, беседа прошла по инициативе украинской стороны, в ходе нее лидеры «подробно обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса». До этого президенты общались по телефону в июле 2019 года — это была их первая подобная беседа.

Накануне Зеленский в третий раз лично встретился с Трампом в резиденции Мар‑а‑Лаго во Флориде. Этому предшествовал часовой разговор Трампа с Путиным, который американский президент охарактеризовал как «хороший и очень продуктивный». По информации Financial Times, в Киеве выразили обеспокоенность фактом предварительной беседы Трампа и Путина перед переговорами с Зеленским.

взято с сайта kremlin.ru

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в ходе разговора Трамп и Путин проявили взаимную заинтересованность в достижении долговременного урегулирования конфликта на Украине. Трамп заявил, что учтет это при выстраивании диалога с Зеленским. Лидеры России и США договорились созвониться вновь — уже по итогам встречи американского президента с украинским коллегой.

Трамп оценил свою встречу с Зеленским как «потрясающую». Он сообщил, что стороны достигли значительного прогресса в обсуждении прекращения конфликта, хотя вопрос Донбасса остается нерешенным. Американский президент допустил, что Украине может потребоваться согласовать мирный план через парламент или референдум. Прогресс в переговорах подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом Ушаков подчеркнул, что и российская, и американская стороны скептически относятся к предлагаемому Украиной и Европой плану прекращения огня под предлогом референдума. По его словам, такой подход лишь затягивает конфликт. Помощник президента РФ указал, что для окончательного прекращения огня Киеву следует без промедления принять «ответственное политическое решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах».



Рената Валеева