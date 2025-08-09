Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Российский лидер рассказал своему бразильскому коллеге о ключевых результатах недавней встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Во время беседы российский лидер рассказал своему бразильскому коллеге о ключевых результатах недавней встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Лула подтвердил свою позицию поддержки инициатив, направленных на разрешение украинского конфликта.

Обсудив актуальные международные вопросы, оба лидера подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Россией и Бразилией в качестве стратегических партнеров, а также взаимодействие в различных международных структурах.

Дмитрий Зайцев