Владимир Путин и президент Таджикистана Рахмон обсудили двусторонние отношения и украинский кризис

Российский лидер поделился информацией об итогах переговоров с американскими партнерами

10 августа состоялась беседа между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном портале правительства Таджикистана.

В ходе разговора стороны рассмотрели ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и международную обстановку. Российский лидер поделился информацией об итогах переговоров с американскими партнерами. Рахмон выразил удовлетворение полученной информацией и одобрил российские усилия, направленные на мирное и дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины.

Собеседники подтвердили намерение продолжать углубленное сотрудничество и развивать отношения стратегического партнерства между двумя странами. Главы государств согласовали графики будущих контактов, как в двустороннем порядке, так и в рамках международных форумов.

Дмитрий Зайцев