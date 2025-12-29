Новости общества

Путин учредил День памяти жертв геноцида советского народа

09:28, 29.12.2025

19 апреля 1943 года издан указ, зафиксировавший целенаправленную политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении в России новой памятной даты — Дня памяти жертв геноцида советского народа, который будет отмечаться 19 апреля. Документ внесен в Госдуму парламентариями от партии «Единая Россия» — первым зампредом Совета Федерации, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице‑спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым.

Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ № 39 — первый правовой акт, официально зафиксировавший целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. Указ не только констатировал преступления, но и создавал правовые основы для привлечения виновных к ответственности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Документ устанавливал жесткую ответственность для трех категорий лиц:

  • немецких, итальянских, румынских, венгерских и финских фашистских преступников, уличенных в убийствах и истязаниях гражданского населения и пленных красноармейцев (предусматривалась смертная казнь через повешение);
  • шпионов и изменников родины из числа советских граждан;
  • пособников из местного населения, содействовавших в расправах и насилиях над гражданскими и пленными (назначались каторжные работы сроком от 15 до 20 лет).

Указ №39 стал правовой основой для масштабной работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против народов СССР. В рамках его исполнения на территории РСФСР и УССР было создано 11 лагерей особого режима для осужденных к каторжным работам. В этих лагерях действовали особые условия:

  • усиленный режим охраны и изоляции;
  • обязательное ношение одежды с нашитым личным номером;
  • десятичасовой рабочий день;
  • привлечение преимущественно к наиболее тяжелым работам.

Кроме того, в течение первого года отбывания наказания осужденные лишались права на переписку и не получали зарплаты.

Рената Валеева

