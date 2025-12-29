Путин учредил День памяти жертв геноцида советского народа

19 апреля 1943 года издан указ, зафиксировавший целенаправленную политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении в России новой памятной даты — Дня памяти жертв геноцида советского народа, который будет отмечаться 19 апреля. Документ внесен в Госдуму парламентариями от партии «Единая Россия» — первым зампредом Совета Федерации, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице‑спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым.

Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ № 39 — первый правовой акт, официально зафиксировавший целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. Указ не только констатировал преступления, но и создавал правовые основы для привлечения виновных к ответственности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Документ устанавливал жесткую ответственность для трех категорий лиц:

немецких, итальянских, румынских, венгерских и финских фашистских преступников, уличенных в убийствах и истязаниях гражданского населения и пленных красноармейцев (предусматривалась смертная казнь через повешение);

шпионов и изменников родины из числа советских граждан;

пособников из местного населения, содействовавших в расправах и насилиях над гражданскими и пленными (назначались каторжные работы сроком от 15 до 20 лет).

Указ №39 стал правовой основой для масштабной работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против народов СССР. В рамках его исполнения на территории РСФСР и УССР было создано 11 лагерей особого режима для осужденных к каторжным работам. В этих лагерях действовали особые условия:

усиленный режим охраны и изоляции;

обязательное ношение одежды с нашитым личным номером;

десятичасовой рабочий день;

привлечение преимущественно к наиболее тяжелым работам.

Кроме того, в течение первого года отбывания наказания осужденные лишались права на переписку и не получали зарплаты.

Рената Валеева