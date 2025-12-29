Китай начал масштабные учения «Миссия справедливости 2025» рядом с Тайванем

Учения можно расценить как предупреждение Японии на фоне недавнего заявления премьер‑министра Санаэ Такаити о «праве на коллективную самооборону»

Народно‑освободительная армия Китая (НОАК) приступила к проведению масштабных военных учений «Миссия справедливости 2025» в Тайваньском проливе и прилегающих районах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на командование НОАК на Восточном театре военных действий.

Согласно заявлению военных, маневры призваны стать «суровым предупреждением» сепаратистским и внешним силам. Старший полковник Ши И уточнил, что учения охватывают не только сам пролив, но и зоны к северу, юго‑западу, юго‑востоку и востоку от Тайваня. В рамках маневров войска отрабатывают:

патрулирование в полной боевой готовности на море и в воздухе;

взаимодействие родов войск для «захвата всеобъемлющего превосходства»;

блокаду ключевых портов;

сдерживание за пределами островной цепи.

Агентство отмечает, что учения можно расценить как предупреждение Японии на фоне недавнего заявления премьер‑министра Санаэ Такаити о «праве на коллективную самооборону» в случае военных действий Китая против Тайваня. При этом в официальном заявлении китайской стороны Япония не упоминается.

Министерство обороны Тайваня выступило с решительным осуждением действий КНР, назвав их «иррациональными провокациями». В ведомстве подчеркнули, что военные маневры Китая вблизи острова подрывают региональный мир и стабильность.

Исторический контекст конфликта восходит к гражданской войне в Китае 1945–1949 годов. После поражения националистической партии Гоминьдан от Коммунистической партии Китая в 1949 году правительство Гоминьдана во главе с Чан Кайши эвакуировалось на Тайвань. С тех пор остров и материковый Китай существуют как два отдельных политических образования.

До 1971 года Тайвань представлял Китай в ООН, однако затем место в ООН перешло к КНР. С этого момента число государств, признающих правительство Тайваня, существенно сократилось.

Рената Валеева