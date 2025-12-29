Новости общества

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани сегодня временно прекратят подачу воды по ряду адресов Московского района

09:06, 29.12.2025

Причина — авария на водопроводе по адресу: ул. Рахимова, 8к.13

В Казани сегодня временно прекратят подачу воды по ряду адресов Московского района
Фото: Артем Дергунов

В Казани 29 декабря из‑за аварийной ситуации на водопроводе будет временно прекращена подача воды в Московском районе. Отключение запланировано с 10:00 до 19:00 по адресам в районе улицы Рахимова.

Причина — авария на водопроводе по адресу: ул. Рахимова, 8, к.13.

Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

  • ул. Выборгская, 2, 3, 4;
  • ул. Рахимова, 8к.13, 8к.26, 23Ак.1;
  • ул. Желатиновая;
  • ул. Сосновая;
  • ул. Ютазинская;
  • ул. Заводская.

Для минимизации неудобств для жителей организованы пункты раздачи воды из автоцистерн. В МУП «Метроэлектротранс» заверили, что прилагают все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также