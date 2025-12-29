В Казани сегодня временно прекратят подачу воды по ряду адресов Московского района

Фото: Артем Дергунов

В Казани 29 декабря из‑за аварийной ситуации на водопроводе будет временно прекращена подача воды в Московском районе. Отключение запланировано с 10:00 до 19:00 по адресам в районе улицы Рахимова.

Причина — авария на водопроводе по адресу: ул. Рахимова, 8, к.13.

Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

ул. Выборгская, 2, 3, 4;

ул. Рахимова, 8к.13, 8к.26, 23Ак.1;

ул. Желатиновая;

ул. Сосновая;

ул. Ютазинская;

ул. Заводская.

Для минимизации неудобств для жителей организованы пункты раздачи воды из автоцистерн. В МУП «Метроэлектротранс» заверили, что прилагают все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ.

Рената Валеева