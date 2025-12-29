В Казани сегодня временно прекратят подачу воды по ряду адресов Московского района
Причина — авария на водопроводе по адресу: ул. Рахимова, 8к.13
В Казани 29 декабря из‑за аварийной ситуации на водопроводе будет временно прекращена подача воды в Московском районе. Отключение запланировано с 10:00 до 19:00 по адресам в районе улицы Рахимова.
Причина — авария на водопроводе по адресу: ул. Рахимова, 8, к.13.
Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
- ул. Выборгская, 2, 3, 4;
- ул. Рахимова, 8к.13, 8к.26, 23Ак.1;
- ул. Желатиновая;
- ул. Сосновая;
- ул. Ютазинская;
- ул. Заводская.
Для минимизации неудобств для жителей организованы пункты раздачи воды из автоцистерн. В МУП «Метроэлектротранс» заверили, что прилагают все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ.
