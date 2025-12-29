В России утвержден ГОСТ для квест‑комнат для взрослых: что изменится с 2026 года

Особое внимание уделено предотвращению травмоопасных ситуаций

Фото: Реальное время

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для квест‑комнат, ориентированных на аудиторию старше 18 лет. Общие требования и требования безопасности вступят в силу 1 декабря 2026 года, сообщили в ведомстве ТАСС.

Цель документа — сформировать единый подход к организации и оказанию услуг в сфере квест‑развлечений для взрослой аудитории. ГОСТ вводит терминологию и классификацию услуг квест‑комнат, а также закрепляет общие требования к их организации и безопасности. В частности, стандарт регламентирует:

требования к помещениям и оборудованию;

правила использования технических и сценических элементов, декораций;

нормы взаимодействия персонала с участниками;

порядок обеспечения связи между игроками и организаторами;

условия для экстренного прекращения квеста и оперативной эвакуации.

Особое внимание уделено предотвращению травмоопасных ситуаций. Документ призван снизить риски для участников и создать прозрачные условия оказания услуг в сфере развлекательного досуга.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Необходимость стандартизации отрасли стала особенно очевидной после ряда инцидентов. Так, в ночь на 22 июля 2024 года в Махачкале в квест‑комнате «Дом ужасов» произошел пожар, в результате которого погибли две девушки. Причиной стало неосторожное обращение с огнем: аниматор поджег перчатку, которая попала на емкости с горючим. После этого депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением запретить квесты, связанные с физическими ограничениями, запиранием и имитацией насилия, призвав разработать четкие правила для безопасной работы индустрии.

Еще один случай произошел в ноябре 2024 года в Уфе, где актер квеста применил электрошокер против одной из участниц‑школьниц, а другую ударил головой о стену. Депутат Сергей Колунов, ссылаясь на статистику, заявил о более чем девяти тысячах нарушений, зафиксированных в России за последние годы в ходе проведения подобных игр, и обратился в Следком с просьбой рассмотреть возможность запрета хоррор‑квестов.

Рената Валеева