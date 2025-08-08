Путин проинформировал Токаева об итогах встречи со спецпосланником США по Украине

В ходе телефонного разговора они обсудили практические аспекты развития экономического сотрудничества между Москвой и Астаной

Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся в четверг. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Звонок был предпринят «в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства», чтобы «рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом».

— Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта, — говорится в сообщении.

По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, стороны договорились о проведении в ближайшие дни личной встречи руководителей РФ и США, уже началась подготовка к саммиту.

В ходе телефонного разговора Путин и Токаев также обсудили практические аспекты развития экономического сотрудничества между Москвой и Астаной.

Рената Валеева