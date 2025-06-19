Татарстан и Севастополь подписали соглашение о сотрудничестве на три года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, раис Татарстана, встретился с Михаилом Развожаевым, губернатором Севастополя. В ходе встречи стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое обновляет договоренности, достигнутые ранее на KazanForum, сообщает пресс-служба главы республики.

— Наши регионы связывают добрые партнерские отношения. С городом Севастополем сотрудничает ряд наших крупных компаний. Есть большой потенциал для наращивания поставок в таких сферах, как энергетика, машиностроение, газовая техника и IT, — подчеркнул Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Развожаев добавил: «В мае, на площадке KazanForum 2025, мы договорились с Рустамом Нургалиевичем, что обновим соглашение, подписанное между регионами 10 лет назад. Сегодня мы подписали соглашение, содержащее конкретный план мероприятий на 3 года, охватывающий практически все направления деятельности. Будем обмениваться успешными практиками, которые принесут практическую пользу как для севастопольцев, так и для жителей Республики Татарстан».

Подписанное соглашение включает в себя план мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому, социальному и культурному сотрудничеству на 2025—2027 годы.

Ранее раис в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.



Анастасия Фартыгина