Минниханов и глава ВК обсудили внедрение отечественных цифровых решений в Татарстане

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с Владимиром Кириенко, гендиректором компании ВК («ВКонтакте»). Основной темой обсуждения стали отечественные цифровые решения для государственных и муниципальных органов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

— Одно из важных направлений сегодня — внедрение отечественных цифровых решений, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Мы ведем подготовительную работу по замещению иностранного почтового сервера отечественным решением, — уточнил Минниханов.

Он подчеркнул необходимость сотрудничества с лидерами IT-индустрии, такими как ВК.

В ходе встречи также рассматривались планы по созданию почтового сервиса для госслужащих и организации пилотного проекта по обработке и хранению данных. Участники обсудили возможность тиражирования успешных практик автоматизации электронного документооборота.

Кириенко подчеркнул, что Татарстан занимает передовые позиции в области цифровых технологий. «Хочу поблагодарить вас за поддержку. И приглашаю посетить VK-фест», — добавил он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Также сегодня Татарстан и Тыва договорились о расширении сотрудничества в области машиностроения.



Анастасия Фартыгина