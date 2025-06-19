Минниханов: Татарстан обновит общественный транспорт с помощью ГТЛК

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с Евгением Дитрихом, гендиректором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). В ходе встречи обсуждалось сотрудничество по обновлению общественного транспорта в республике. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Минниханов подчеркнул важность этой работы: «Совместно с вашей компанией мы успешно обновляем общественный транспорт в республике. Только в прошлом году при вашей поддержке приобретен 171 автобус большого класса. Это позволяет нам создавать комфортную и безопасную городскую среду, а также повышать качество жизни наших граждан».

ГТЛК активно сотрудничает с ведущими предприятиями машиностроения Татарстана, включая КАМАЗ, Казанский вертолетный завод и Зеленодольский завод им. Горького, что способствует развитию местной экономики и улучшению транспортной инфраструктуры.

Накануне раис республики сообщил, что Татарстан в сотрудничестве с ВФЛА создаст крытый легкоатлетический манеж мирового уровня.



Анастасия Фартыгина