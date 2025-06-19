Минниханов обсудил сотрудничество с президентом Республики Сербской Додиком

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Встреча была посвящена вопросам укрепления сотрудничества между республиками.

Минниханов напомнил, что в рамках встречи на ПМЭФ в прошлом году был подписан план мероприятий на 2024—2026 годы по реализации протокола о сотрудничестве между регионами.

— Мы проводим последовательную работу по исполнению плана, насколько это возможно в текущих непростых условиях. Сформирован список участников рабочей группы по развитию сотрудничества с Республикой Сербской с участием заинтересованных татарстанских министерств и ведомств. Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан прорабатывается визит татарстанской делегации в Вашу республику, — подчеркнул Минниханов.

скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Стороны выразили сожаление, что показатели товарооборота между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной остаются на низком уровне. В качестве перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества были названы нефтехимия, вертолетостроение и машиностроение, сельское хозяйство и продовольствие.

— Я благодарен вам за внимание, которое вы оказываете нашей делегации. Я знаю, что ваш регион один из самых развитых, и мы готовы к любым формам сотрудничества, — заверил Додик.

Рената Валеева