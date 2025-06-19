Рустам Минниханов и замминистра торговли Турции обсудили совместные проекты
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Мустафой Тузджу, замминистра торговли Турецкой Республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Во время переговоров обсуждались текущие совместные проекты между Татарстаном и Турцией. Стороны отметили важность дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в сфере торговли. Минниханов подчеркнул, что такие встречи способствуют укреплению отношений и развитию экономики обеих сторон.
Также Рустам Минниханов встретился с Евгением Дитрихом, гендиректором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). В ходе встречи обсуждалось сотрудничество по обновлению общественного транспорта в республике.
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