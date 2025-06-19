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Промышленность

Татарстан и Тыва договорились о расширении сотрудничества в области машиностроения

10:04, 19.06.2025
Татарстан и Тыва договорились о расширении сотрудничества в области машиностроения
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с Владиславом Ховалыгом, главой Республики Тыва. На встрече обсуждалось развитие взаимодействия между регионами, которое вызывает интерес у татарстанских предприятий, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан активно поставляет в Тыву грузовую технику, шины и компьютерную технику.

— Мы заинтересованы в сотрудничестве в области машиностроения, автомобилестроения и поставок продукции сельского хозяйства, — подчеркнул он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ховалыг начал встречу со слов благодарности в адрес Татарстана: «Спасибо за ваше внимание к развитию наших отношений. Настолько мы сблизились, сдружились». Он также сообщил о получении приглашения участвовать в форуме «РОСТКИ» и заверил, что направит делегацию.

  • В ходе встречи был подписан План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительствами Татарстана и Тывы на 2026—2028 годы.

Также Минниханов встретился с Михаилом Развожаевым, губернатором Севастополя. В ходе встречи стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Анастасия Фартыгина

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