Татарстан с ВФЛА создаст крытый легкоатлетический манеж мирового уровня

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов и Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк» и Всероссийской федерации легкой атлетики, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Основной целью соглашения является создание крытого легкоатлетического манежа в Татарстане, который будет соответствовать международным стандартам для проведения чемпионатов мира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в документе говорится, что в республике пройдет ПСБ чемпионат России по легкой атлетике с 7 по 10 августа. Это событие будет организовано в новом формате, объединяющем уличные и стадионные соревнования. Для эффективной подготовки к чемпионату создан общий оргкомитет, который займется организацией главных летних стартов.

Также Минниханов и Александр Жаров, гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг», подписали соглашение о сотрудничестве. Документ включает размещение татарского национального контента на цифровых платформах «Газпром-Медиа», а также реализацию совместных проектов в кино, сериалах, документалистике, анимации, музыкальных и образовательных форматах.

Анастасия Фартыгина