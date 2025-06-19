Татарстан и «Газпромнефть» будут совместно разрабатывать химические реагенты для повышения нефтеотдачи

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления ПАО «Газпромнефть» Александром Дюковым, по итогам которой было заключено соглашение о сотрудничестве в области разработки новых химических реагентов для повышения нефтеотдачи.

Стороны планируют реализовать совместные научно-технические и производственные проекты, направленные на создание новых реагентов для увеличения эффективности добычи, жидкостей для бурения и гидроразрыва пласта, а также составов для нефтепромысловой химии. Производство новых материалов планируется организовать и запустить на территории Татарстана.

В пресс-службе раиса Татарстана подчеркнули, что значительная часть зрелых месторождений в регионе характеризуется высокой обводненностью. Для вовлечения в разработку остаточных запасов необходимо применение современных реагентов и химических методов увеличения нефтеотдачи (ХМУН).

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Это главный инструмент для повышения добычи из зрелых залежей и разработки трудноизвлекаемых запасов. Применение качественных реагентов открывает доступ к значительным ресурсам нефти, рентабельное извлечение которой традиционными способами невозможно, — говорится в сообщении.

Ранее Минниханов провел встречу с председателем Социального фонда России Сергеем Чирковым.

Рената Валеева