Минниханов обсудил с главой Соцфонда вопросы соцподдержки татарстанцев

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Социального фонда России Сергеем Чирковым. В ходе встречи обсуждались вопросы развития системы социальной защиты и повышения качества жизни граждан, в том числе старшего поколения, в регионе.

— Один из приоритетов нашей работы — повышение качества жизни граждан, в том числе в рамках развития системы социальной защиты и обеспечения достойных условий для старшего поколения. Татарстан последовательно реализует социальные инициативы, активно взаимодействует с федеральными структурами, — подчеркнул Минниханов.

Особое внимание, по словам раиса республики, сегодня необходимо уделять поддержке участников СВО и их семей. В Татарстане социальная реабилитация для данной категории граждан проводится на базе 5 центров реабилитации инвалидов, 5 социально-реабилитационных отделений комплексных центров социального обслуживания населения, а также в Центре социальной реабилитации слепых и слабовидящих. Минниханов отметил планы по расширению сети реабилитационных учреждений и важную роль в этом процессе санатория-профилактория «Лилия», на базе которого будет создан новый реабилитационный центр «Забота».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Уверен, данный центр совместными усилиями будет успешно реализован в кратчайшие сроки, позволит повысить эффективность помощи нашим гражданам. Со своей стороны, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку, — заверил Минниханов.

В завершении встречи Минниханов и Чирков подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие взаимодействия по широкому спектру направлений, включая развитие сети центров общения, системы социального страхования и повышение качества государственных услуг в социальной сфере.

Ранее Минниханов провел встречу с Мустафой Тузджу, замминистра торговли Турецкой Республики.

Рената Валеева