«Газпром-Медиа Холдинг» начнет размещать татарский контент на своих платформах
Рустам Минниханов, раис Татарстана, и Александр Жаров, гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг», подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
- Оно нацелено на создание и продвижение аудиовизуального контента, который отражает культуру и идентичность народов республики.
Соглашение включает размещение татарского национального контента на цифровых платформах «Газпром-Медиа», а также реализацию совместных проектов в кино, сериалах, документалистике, анимации, музыкальных и образовательных форматах.
Это сотрудничество позволит расширить аудиторию татарского контента и укрепить культурные связи.
Также Рустам Минниханов выступил на главной сессии АО «ДОМ.РФ» под названием «Наследие. Визионеры». Он подчеркнул важность сохранения и развития историко-культурного наследия в республике.
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