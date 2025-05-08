Президент Эфиопии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщает RT.
Напомним, вчера в Москву прибыли лидеры нескольких стран, включая президента Сербии Александра Вучича, президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Также в Россию прилетел генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
Президент России Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч, а также несколько бесед «на ногах». В частности, запланированы переговоры с председателем КНР, президентами Бразилии и Сербии, а также премьер-министром Словакии.
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