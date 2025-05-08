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В Москву прибыл президент Южной Осетии

09:51, 08.05.2025

В Москву прибыл президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Он примет участие в праздновании 80-летия Победы, передает ТАСС.

Встреча с ним у президента России Владимира Путина запланирована на 10 мая, говорил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Напомним, сегодня утром в Москву также прибыл президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие. Вчера в столицу прилетели лидеры еще нескольких стран, включая президента Сербии Александра Вучича, президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Галия Гарифуллина

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