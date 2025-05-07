Президент Монголии прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Трансляцию его прибытия вел телеканал «Россия-24».
Сегодня запланирована встреча монгольского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Подробности предстоящих переговоров пока не разглашаются.
На параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидают 29 иностранных лидеров. Среди них — представители Бразилии, Китая, Палестины и Египта. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран. Также на параде будут присутствовать ветераны из ряда зарубежных стран, включая США. Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч. 7 мая запланированы переговоры с президентами Венесуэлы, Кубы, Монголии и Конго.
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