Центробанк России: вероятность повышения ключевой ставки снизилась

Фото: Дарья Пинегина

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила об уменьшении вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки. Сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Дальнейшие решения ЦБ будут зависеть от возможностей возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году.

— Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась, — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ожидается, что в следующий раз совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 25 апреля. Также регулятор озвучил ожидаемые показатели инфляции в стране: в текущем году снизится до 7—8%, в 2026-м вернется к 4%.



Зульфат Шафигуллин