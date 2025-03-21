Татарстана и Вьетнам договорились об обмене бизнес-делегациями

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане состоялась встреча Рустама Минниханова с замминистра торговли и промышленности Вьетнама Чыонгом Тхань Хоайем. Главной темой обсуждения стало увеличение объемов товарооборота между регионами.

Минниханов сообщил, что текущий объем торговли между Татарстаном и Вьетнамом «достаточно скромный», и подчеркнул наличие ресурсов для его роста. Он выделил ключевые направления, такие как нефтепереработка, нефтехимия, энергетика, машиностроение, IT и высокие технологии.

— Надеемся, что наши бизнесмены откроют новые направления для развития контактов и договорятся о совместных проектах, — добавил он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Чыонг Тхань Хоай подчеркнул историческую ценность сотрудничества с Россией.

— Вьетнамский народ никогда не забудет помощь Советского Союза в трудные времена. У нас есть большой потенциал для сотрудничества с регионами России. Уверен, этот визит станет мощным стимулом для развития отношений между Вьетнамом и Россией, — сказал он.

В завершение встречи стороны договорились об обмене бизнес-делегациями для дальнейшего укрепления связей.

Накануне Рустам Минниханов начал свой рабочий визит во Вьетнам с торжественного возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Он также принял участие в заседании круглого стола «Татарстан — Ханой», где поблагодарил органы власти Вьетнама за теплый прием и создание комфортных условий для работы делегации республики. В составе татарстанской делегации присутствовали руководители министерств, ведомств и предприятий.



Вдобавок Рустам Минниханов встретился с зампредседателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куйеном. Основной целью визита стало расширение сотрудничества в торговле, науке и культуре между Татарстаном и Вьетнамом, особенно с Ханоем.



Анастасия Фартыгина