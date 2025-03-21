В Татарстане за два месяца 2025 года собрали 7,2 млрд рублей акцизов

Фото: Сейтумерова Анна

С начала 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 7,2 млрд рублей акцизов, что составляет 14,6% от годового плана. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Из общего объема поступлений акцизы на алкогольную продукцию принесли 0,6 млрд рублей, а компенсаторные акцизы, связанные с потерями движимого имущества и средних дистиллятов, составили 0,8 млрд рублей. Акцизы на пиво обеспечили доход в размере 2,1 млрд рублей, в то время как акцизы на нефтепродукты стали основным источником поступлений, составив 3,6 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средства от акцизов на нефтепродукты используются строго для финансирования дорожной деятельности в регионе.

Накануне в России обсудили возможность введения акциза на чипсы и запрета их продажи несовершеннолетним. С такой инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился Олег Павлов, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре. Он предложил установить акциз в размере 20% от стоимости чипсов.



Анастасия Фартыгина