Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему выданных кредитов

Фото: Динар Фатыхов

В феврале 2025 года Татарстан вошел в пятерку лучших регионов России по объемам ипотечного кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В республике было выдано 1,33 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 5,77 млрд рублей. Это на 54% больше по количеству кредитов и на 70% — по объему по сравнению с январем.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 4,34 млн рублей, что на 11% выше, чем в предыдущем месяце. Сроки кредитования в среднем составляют 274 месяца.

В целом по России банки выдали 41,55 тыс. ипотечных кредитов на сумму 176,96 млрд рублей в феврале 2025 года.

Напомним, что, по данным исследования «Авито авто», почти четверть россиян намерены в 2025 году приобрести автомобиль в кредит. В частности, 36% опрошенных из Казани рассматривают такую возможность.

Анастасия Фартыгина