Центробанк России разъяснил, какие купюры нельзя выдавать в качестве сдачи

Фото: Максим Платонов

Банк России уточнил, что магазины не могут выдавать сдачу поврежденными купюрами. В своем телеграм-канале Центробанк объяснил, какие банкноты считаются непригодными для обращения.

Согласно правилам, кассиры должны отказывать в выдаче сдачи, если купюры имеют серьезные повреждения. К таким относятся банкноты с разрывами более 7 мм, заклеенные скотчем, с утратой красочного слоя или с посторонними надписями, если их больше двух. В таких случаях кассиры обязаны сдавать такие деньги в банк.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Если повреждения незначительные, например небольшие надрывы или потертости, то такие купюры можно использовать без ограничений. Однако важно помнить, что поврежденные, но подлинные банкноты можно обменять бесплатно в любом коммерческом банке.

Центробанк также уточнил, что, если купюра сохранилась менее чем на 55%, она уже не считается действительной. Это значит, что такие деньги не могут быть использованы ни в магазинах, ни в банках.

Анастасия Фартыгина