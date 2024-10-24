Татарстан расширяет сотрудничество со странами СНГ

Рустам Минниханов в рамках саммита БРИКС встретился с президентами Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана

На полях саммита БРИКС раис Татарстана Рустам Минниханов провел ряд встреч с президентами стран СНГ. Деловые беседы проходили даже вечером. Так, менее чем за сутки татарстанский глава встретился с президентами Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Что обсуждали главы республик — в материале «Реального времени».

Татарстано-узбекистанские проекты

Вчера в 11 вечера стало известно, что раис Татарстана Рустам Минниханов на полях саммита БРИКС провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Как сообщила пресс-служба Минниханова, стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются сегодня в Узбекистане.

За значительный вклад в развитие сотрудничества Рустам Минниханов вручил президенту Узбекистана орден «Дуслык».

Вчера в 11 вечера стало известно, что раис Татарстана Рустам Минниханов на полях саммита БРИКС провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Казань Мирзиеев прибыл в Казань накануне. В международном аэропорту его встретил Минниханов.

Президент Узбекистана прибыл по приглашению президента России Владимира Путина. Планируется выступление Мирзиеева на пленарной сессии в формате «аутрич/БРИКС плюс».

В понедельник советник президента Узбекистана Илхом Шокиров посетил научно-промышленную выставку продукции татарстанских предприятий в Госсовете. Гостю из Узбекистана представили экономический, промышленный, инновационный и технологический потенциал Татарстана.

В мае этого года Рустам Минниханов вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетили Узбекистан с рабочим визитом для участия в мероприятиях Совета регионов России и Узбекистана. У Минниханова в эти дни личной беседы с Мирзиеевым не было, состоялись лишь двусторонняя встреча и само заседание Совета регионов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе встречи с Путиным глава Узбекистана заявил, что страны могут увеличить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов. По словам Мирзиеева, уже сейчас товарооборот между странами достиг 10 миллиардов долларов и его рост в 2023 году составил 30%. Президент Узбекистана выразил уверенность, что благодаря совместной работе с коллегами страны смогут достичь товарооборота в 20 миллиардов в ближайшее время.

Во время заседания стороны обсудили развитие транспортной связи с Татарстаном: открыты прямые перелеты между Казанью, Ташкентом, Самаркандом и Ферганой. За последние 2 года состоялось открытие химико-индустриального технопарка «Чирчик» — совместного проекта татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров; технопарка «Джизак».

— По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и составил 370 миллионов долларов, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Увеличение присутствия татарстанских компаний в Таджикистане

Сегодня утром у Минниханова прошла встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе беседы стороны обсудили основные направления сотрудничества. Рустам Минниханов подчеркнул заинтересованность Татарстана в расширении присутствия татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Эмомали Рахмон отметил важность регионального сотрудничества для Таджикистана и выразил желание увеличить товарооборот между странами.

— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке вашей страны, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис республики приветствовал лидера Таджикистана и выразил благодарность за внимание к Татарстану. Эмомали Рахмон, в свою очередь, подчеркнул особый статус Казани, выбранной местом проведения саммита БРИКС.

Сегодня утром у Минниханова прошла встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Казань по приглашению президента России для участия в мероприятиях саммита БРИКС в формате «аутрич». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что вчера в ходе визита в Казань первый заместитель премьер-министра Таджикистана Холикзода Хоким и министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир посетили выставку «Сделано в Татарстане», расположенную возле здания Госсовета.

Министр Кабир выразил заинтересованность Таджикистана в развитии вертолетной промышленности и отметил, что в Татарстане эта сфера хорошо развита. По его словам, у Таджикистана есть большая потребность в вертолетах.

Стоит отметить, что Татарстан ищет «якорного» резидента для нового промышленного парка в Таджикистане. Второй совместный индустриальный парк России и Таджикистана может появиться в городе Куляб.

По словам Коробченко, парк будет ориентироваться на легкую промышленность и станет аналогичным «Химграду», крупнейшему промышленному парку в России. Сейчас ищут «якорного» резидента, вокруг которого будет формироваться бизнес-сообщество.



Рахмон прилетел в Казань также накануне. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рахмон прилетел в Казань также накануне.

— Объединение включает в себя такой формат работы, как «БРИКС аутрич». Это региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров соседних стран в регионе председательствующего государства. Темой заседания этого формата станет «БРИКС и Глобальный Юг — совместное строительство лучшего мира». Таджикистан поддерживает взаимовыгодные отношения практически со всеми государствами-участниками БРИКС, — рассказали в пресс-службе Рустама Минниханова.

В феврале раис Татарстана встречался с президентом Таджикистана в Казанском кремле. Рахмон выразил надежду на сотрудничество в области «Игр будущего». Минниханов подчеркнул вклад Таджикистана в укрепление российско-таджикских отношений. Товарооборот между республиками составляет 30 миллионов долларов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Компании из Таджикистана могли бы увеличить свои поставки в Татарстан, — добавил Минниханов.

Кроме того, в мае в Казани прошла панельная дискуссия «Индустриальный диалог «Россия — Таджикистан». На ней стало известно, что в Таджикистане КАМАЗ собирается построить сервисный центр, «Татнефть» выстраивает сеть АЗС, а энергетики уже обеспечили несколько школ дизельными генераторами.

Культурное сотрудничество с Туркменистаном

После Рахмона Минниханов побеседовал и с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Глава Туркменистана прибыл в столицу Татарстана вчера. Бердымухамедов принимает участие в формате «аутрич/БРИКС плюс» по приглашению президента России.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, основанных на традициях, заложенных предыдущим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Минниханов отметил, что сотрудничество между республиками имеет долгую историю и охватывает множество направлений, подчеркивая успешную динамику совместных проектов.

— Наше сотрудничество имеет давнюю историю. По всем направлениям работаем системно. Проекты, в которых задействованы наши предприятия, показывают хорошую динамику, — подчеркнул Рустам Минниханов.

После Рахмона Минниханов побеседовал и с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием и отметил, что Республика Татарстан стала важной площадкой для проведения значимых саммитов. Он подтвердил намерение продолжать сотрудничество в том же успешном ключе.

— Республика Татарстан успешно развивается и стала местом проведения таких важных саммитов, — отметил президент Туркменистана.

В завершение встречи Минниханов вручил Бердымухамедову орден «Дуслык», который, по словам туркменского президента, станет символом крепкого партнерства между странами.



Напомним, главы республик встречались в апреле.

— В Туркменистане многие годы успешно работают ведущие татарстанские компании. В прошлом году объем нашего товарооборота вырос на 13% и составил 52 миллиона долларов, — подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к президенту страны.

Он также добавил, что существует потенциал для развития связей в направлениях нефтедобычи, транспортировки газа, автомобиле-, авиа-, судостроения, энергетики и агропромышленного комплекса. Также был поднят вопрос культурного сотрудничества. В 2023 году в Туркменистане прошли Дни культуры Республики Татарстан, а в Казани состоялся Международный фестиваль национальных культур «Восточный базар».

Елизавета Пуншева