Окно в Таджикистан: «Химград» готовит промпарк для российской промышленности

В конце мая делегация Татарстана посетит Душанбе с ответным визитом

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«Крупные корпорации в состоянии эффективно реализовывать международные проекты, а компании малого и среднего бизнеса не могут самостоятельно открывать производства за пределами России», — объяснял глава «Химграда» Айрат Гиззатуллин идею создания промпарка во время панельной сессии «Индустриальный диалог «Россия — Таджикистан». Нынешняя пятилетка в Таджикистане идет под флагом индустриализации экономики, и местные власти опираются на братский Татарстан. КАМАЗ собирается построить сервисный центр, «Татнефть» выстраивает сеть АЗС, а энергетики уже обеспечили несколько школ дизельными генераторами. В Душанбе ждут Рустама Минниханова с ответным визитом в конце мая.

Российский бизнес возвращается в Таджикистан

Россия остается основным внешнеторговым партнером Таджикистана, обеспечивая порядка четверти всего импорта в страну, а торговые отношения с республикой сейчас имеют 67 регионов РФ. Это означает, что экономические связи с этой страной сохранились, хотя в последние 6 лет финансовые расчеты через российские платежные инструменты были сильно затруднены. Как российский бизнес собирается вернуться в эту мусульманскую страну и чего от него ждут на восточной земле Таджикистана, обсуждали на панельной сессии «Индустриальный диалог «Россия — Таджикистан», организованной Минпромторгом РФ.



Роль модератора встречи взял на себя торговый представитель Российской Федерации в Республике Таджикистан Евгений Кореньков. Без преувеличения можно сказать, что он знал об экономике Таджикистана больше всех, а остальным приходилось повторять сказанное им полчаса назад. Видимо, доступной информации для широкой аудитории оказалось слишком мало.

Торгпред сообщил, что внешнеторговый оборот России и Таджикистана по итогам 2023 года поднялся до 1,7 млрд долларов США и продолжал расти в первом квартале. Это обусловлено начавшейся индустриализацией. «2022—2026 годы объявлены в Таджикистане годами развития промышленности. Стоит задача ускоренной индустриализации и увеличение промышленного производства в 3,5 раза», — сообщил Евгений Кореньков. В Таджикистане работают ГК «Росатом», достраиваются ГЭС. По его словам, в топ-10 регионов, которые обеспечивают 70% оборота с Таджикистаном, входит Татарстан. Крупный промышленный бизнес начал тесно работать с этой страной с лета прошлого года, после того как Казань посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Таджикистан открыт для финансирования



К диалогу по видеконференцсвязи подключился заместитель министра промышленности, науки и технологий Таджикистана Назар Азиз Савзали. Он порадовал тем, что недавно в стране принят закон об инвестициях, который дает преференции инвесторам и обеспечивает защиту прав. И заверил, что власти готовы оказывать всяческую поддержку, так как заинтересованы в локализации российской промышленности.

— Таджикистан более 6 лет был закрыт для финансирования со стороны РФ, но в конце прошлого года вопрос был урегулирован, — сообщил представитель Российского экспортного центра в Таджикистане.

По его словам, сейчас есть возможность для открытия кредитной линии в «этом непростом регионе». Несмотря на финансовую блокаду, группа РЭЦ не переставала работать в этой стране, оказывая консультационную помощь: «Были времена, когда мы не могли в полную силу использовать все механизмы, но сейчас все налажено. Тем не менее мы помогали в организации бизнес-выставки», — рассказал он. В итоге была оказана поддержка 76 уникальным российским экспортерам. Но масштабы экспорта пока малы. Заключены контракты на 12 млн долларов. «Да, цифры пока еще не супербольшие, не космические, но мы сможем еще больше, перспектива большая», — уверен представитель РЭЦ.

Однако татарстанский бизнес не пугают сложности. Как сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернен, в республике работают КАМАЗ, «Татнефть» выстраивает сеть АЗС, медицинская компания «Эйдос» в сентябре прошлого года открыла центр в медицинском университете, компания «Энергоразвитие» оснастила несколько школ дизельными генераторами.

Товарооборот пока небольшой — 37 млн долларов. «Небольшая цифра, не раскрывает нашего потенциала», — признал он. В нашей республике обучается около тысячи студентов этой страны, а в Таджикистане проживает более 15 тысяч татар.



Бизнес привык к определенному стандарту

Но главный проект связан с созданием в Таджикистане технологического парка. «Химград» готовит его совместно с Министерством промышленности, науки и технологий Таджикистана по итогам договоренностей между Рустамом Миннихановым и президентом страны Эмомали Рахманом. «Крупные корпорации в состоянии эффективно реализовывать международные проекты, а компании малого и среднего бизнеса не могут самостоятельно открывать производства за пределами РФ», — объяснил глава «Химграда» Айрат Гиззатуллин.





По его словам, в технопарке будут реализованы три посыла — выход на экспортные рынки, локализация российских технологий и решение проблемы трудовой силы. И здесь рассчитывают на положительный опыт технопарка «Чирчик» в Узбекистане. «30 процентов продукции в Чирчике ушло на экспорт. Это работающий механизм. Мы нашли горячий отклик у властей», — отметил спикер.

Теперь он считает необходимым выбрать удачное с точки зрения логистики место, выстроить надежную инженерную инфраструктуру и предоставить хороший сервис. «Российский бизнес привык к определенному стандарту, а значит, управляющая компания должна создать его», — заключил он.